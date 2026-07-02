乃木坂46賀喜遥香「できることは全部やりたい」誕生日に合わせて初センター・一ノ瀬美空に手渡したものとは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月25日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。本記事では、7月22日（水）にリリースされるシングル「是非に及ばず」で初めてセンターを務める一ノ瀬美空さんについて語った模様をお届けします。＜リスナーからのメッセージ＞「42枚目シングル『是非に及ばず』のフロントメンバー入り、おめでとうございます！ 初センターの一ノ瀬（美空）先生、そして同じくフロントの瀬戸口（心月）先生など、とても夏らしいフォーメーションで楽しみです。僕は今年の夏、受験生として勉強に追われる日々が続くと思いますが、乃木坂46がそばにいてくれると思うと、どこまでも頑張れる気がします！ 42枚目シングルの期間も変わらず、全力で応援したいと思います！」（神奈川県 14歳）賀喜：うれしい～！ 42枚目シングルは、6月13日から配信がスタートしております。「是非に及ばず」という曲で、センターは、初の表題センターとなる一ノ瀬美空ちゃんです！そして、初めて夏のツアーを引っ張っていく役目を担うということで。私は一応先輩だから（笑）。夏のツアーでは2回くらい真ん中に立ってやらせてもらったことがあるので、気持ちが理解できるところはあるんじゃないかなと感じていて。とはいえ、立っているタイミングも違えば立場も違うから、思っていることも異なるかもしれないけど、気持ちはわかるんじゃないかなと思って、ちょっとお手紙を渡してみたりしました（笑）。携帯でメッセージを送っちゃうと「あっ、賀喜さんから連絡が来た。返信しなきゃ！」ってなっちゃうかなと思って。それに、みーきゅん（一ノ瀬先生の愛称）の誕生日も近かったので、プレゼントと一緒にお手紙を渡しました。「一緒に頑張ろう！」って言って。キャプテンも交代して、乃木坂46もいろいろ変化していくタイミングだったから、大変なこともあると思うけど……先輩として、私ができることは全部やりたいなって思っています。賀喜：乃木坂46の良さって、私的にはいろんな曲を表現できるところだなと思っていて。“乃木坂46らしさ”っていうものがありながら、どんな楽曲をやっても乃木坂色にできる、乃木坂っぽさをお届けできるんじゃないかなって思うし、その自信が私たちにはあります。だから、（今回の楽曲は）今までの夏曲のような「夏、太陽、海」みたいな感じじゃないけど、こういう夏もあるんだよっていうのを皆さんと一緒に作り上げていけたらなって思っています。リスナーくんは受験生として大変なときもあったりするだろうし、皆さんも夏の時期はいろいろ忙しかったりするかもしれないけど、私たちが皆さんに元気を与えられるような、まぶしくてアツい夏の楽しさをお届けできる存在であれたらなと思いますので、今年の夏もよろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info