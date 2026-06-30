地下鉄「チューブ」は「恵方巻き」!? 新しい学校のリーダーズ ロンドンクイズで珍回答！

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。今回の放送では、7月19日に予定されている単独ロンドン公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show』にかけて、イギリスやロンドンに関するクイズ“LONDON 降臨”クイズを実施しました。SUZUKA：今夜は、イギリスやロンドンに関するクイズ“LONDON 降臨”クイズをお届けしています。では問題、ロンドン市民が「チューブ」という愛称で呼んでいるものは、いったいなんでしょう？KANON：チューブ？ チューブって？SUZUKA：言うたら筒状のイメージだよね？RIN：愛称で呼んでいるものだから、ただの筒じゃないというか、筒のようだからってことだよね？MIZYU：“ロンドン降臨”！ 恵方巻き！SUZUKA：ブブー！ 恵方巻きとかないから！MIZYU：チューブって呼んでるのかなって。SUZUKA：ロンドン在住の人たちが日々使うものが、なんかチューブに見えるということですよね。ロンドンの人たちの生活をイメージしてみて？ 朝起きて何する？KANON：歯磨きする！SUZUKA：じゃあ、いろいろ支度終わりました！ どこに行きますか？RIN：外！KANON：カフェ！SUZUKA：仕事とかあったらどこ行きますか？MIZYU：駅！SUZUKA：お！RIN：どこにチューブある？KANON：駅!?SUZUKA：じゃあ、どんどんヒントに近づいていきますよ。駅に行きますよね。ヒント！ 乗り物です！RIN：“ロンドン降臨”！ 地下鉄！SUZUKA：YES！ 正解は地下鉄でした！MIZYU：何で地下鉄に限定したの？RIN：チューブのなかを通っている感じがしない？ 今日冴えてる！MIZYU：カンニングしたんじゃないですか!?SUZUKA：地下鉄を走るトンネルが円形のチューブ状のため、そう呼ばれているそうです！KANON：でかいじゃんね。細いもので考えていたんですけど！SUZUKA：ロンドンの地下鉄は、1863年に開通した世界最古 of 世界最古の地下鉄だそうです。ちなみにロンドン公演がおこなわれるラウンドハウスの最寄りの地下鉄駅は、チョーク・ファーム駅です。RIN：ちょっと、チューブ乗る？KANON：そういうこと!? おしゃれ！MIZYU：RINちゃん、今日、冴えてるな！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info