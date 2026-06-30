スズキ、「スイフト」向けAWIN「SUZUKI SPORT ボディキット」をスズキ推奨用品としてディーラーで販売開始

スズキは2026年6月24日、コンパクトハッチバック「スイフト」向けのAWIN（エーウィン）製「SUZUKI SPORT ボディキット」を、スズキ推奨用品「スズキセレクトプラス用品」として全国のスズキ販売店で発売した。

【画像】手軽にスポーティさを際立たせられるディーラー取り扱いのアフターパーツ

SUZUKI SPORTボディキットは、フロントアンダースポイラー、サイドアンダースポイラー、リヤアンダースポイラーの3点で構成。スズキ純正用品と組み合わせることで、スイフトが持つ軽快なフォルムをよりシャープに演出し、スポーティな存在感を高めるデザインとなっている。

このボディキットは、2026年4月に富士スピードウェイで開催された「MFF2026 スイフトオーナーズミーティング」で公開された「SWIFT エアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」に装着され、多くの来場者から注目を集めたアイテム。その反響を受け、市販化が実現した。

AWINは、スズキの純正アクセサリーを製造するパートナー企業の関連会社で、アフターマーケット向けのエアロパーツを中心にデザインから開発、製造まで一貫して行っているブランド。

今回の製品はスイフト用に展開する純正アクセサリーとの相性も考慮されており、新車購入時の装着はもちろん、すでにスイフトを所有しているユーザーにも対応しており、愛車のスタイリングを手軽にアップデートできるのも魅力だ。

スズキは今後も、純正用品やスズキ推奨用品を組み合わせた幅広いカスタマイズを提案し、ユーザーそれぞれのカーライフに寄り添った価値を提供していくとしている。

適合などの詳しい情報は下記のデジタルアクセサリーカタログにて確認のこと。

https://www.suzuki.co.jp/accessory_car/selectplus/swift_suzuki_sport.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉