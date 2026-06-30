巨人が1点リード、大城・古賀が打点を挙げる
5回裏に巨人が先制し、6回表にヤクルトが追いついたが、その裏に巨人が勝ち越し。巨人の大城卓三が本塁打で1打点、ヤクルトの古賀優大も1打点を記録。6回終了時点で巨人が2-1と1点リードを奪った。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(三)坂本 勇人 8(右)笹原 操希 9(投)戸郷 翔征
ヤクルト: 1(二)武岡 龍世 2(右)増田 珠 3(遊)長岡 秀樹 4(左)Ｄ・サンタナ 5(中)岩田 幸宏 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀 優大 8(投)山野 太一 9(三)松下 歩叶
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15