巨人が1点リード、大城・古賀が打点を挙げる

5回裏に巨人が先制し、6回表にヤクルトが追いついたが、その裏に巨人が勝ち越し。巨人の大城卓三が本塁打で1打点、ヤクルトの古賀優大も1打点を記録。6回終了時点で巨人が2-1と1点リードを奪った。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(三)坂本　勇人 8(右)笹原　操希 9(投)戸郷　翔征

ヤクルト: 1(二)武岡　龍世 2(右)増田　珠 3(遊)長岡　秀樹 4(左)Ｄ・サンタナ 5(中)岩田　幸宏 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀　優大 8(投)山野　太一 9(三)松下　歩叶

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15