巨人が1点リード、大城・古賀が打点を挙げる

5回裏に巨人が先制し、6回表にヤクルトが追いついたが、その裏に巨人が勝ち越し。巨人の大城卓三が本塁打で1打点、ヤクルトの古賀優大も1打点を記録。6回終了時点で巨人が2-1と1点リードを奪った。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(三)坂本 勇人 8(右)笹原 操希 9(投)戸郷 翔征

ヤクルト: 1(二)武岡 龍世 2(右)増田 珠 3(遊)長岡 秀樹 4(左)Ｄ・サンタナ 5(中)岩田 幸宏 6(一)Ｊ・オスナ 7(捕)古賀 優大 8(投)山野 太一 9(三)松下 歩叶

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ