伝説のモデル「Porsche 959」の真実に迫る｜「Octane名車研究」参加者募集！

オクタン読者の皆さまをお招きし、モータージャーナリストの西川 淳氏が、歴史的名車の実車を前にその車に直接かかわった人との対談セッションを通じて名車の魅力や物語に迫っていく好評イベント「Octane 名車研究」。これまでポルシェ911カレラRS、トヨタ2000GT、フェラーリ・エンツォ フェラーリ、マクラーレンF1＆GMA T.50、ランボルギーニ・ミウラという錚々たる名車に登場いただいた。

6回目の開催となる「Octane 名車研究」のテーマは、発売40周年を迎えた「ポルシェ959」。ポルシェが当時の自動車エンジニアリングの粋を結実させ、292台のみが限定生産されたモデルを前に、その魅力をオーナーに語っていただく。

今回はポルシェ・エクスペリエンスエンター東京で毎月開催されているCars＆Coffeeイベントとコラボレーションし、「Night Mission with Octane名車研究」として開催。オクタンの読者であれば、ポルシェ・オーナーでなくとも参加可能となっている。特別な車を前に、ポルシェ959のリアルなストーリーに迫る真夏の夜のひととき。先着順での受付となっているため、興味のある方はお早めにお申し込みを。

Octane名車研究 ポルシェ959編

開催日：2026年 8月11日（火・祝）

時間：午後5時 開場／午後8時 終了

場所：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京

〒292-0034 千葉県木更津市伊豆島中ノ台1148-1（木更津北インターから車で約10分）

参加費(税込)： 11,000円/1名（ご同行者様も同額となります）

申込受付：2026年7月3日午前10時～7月27日午後5時まで（満席になり次第、受付を終了します）

詳細・申込URL：https://porsche-experiencecenter-tokyo.jp/pages/149

ご案内

・お申込みの前にポルシェ・エクスペリエンスセンター東京の会員登録をお願いいたします。

・現地までの交通費や宿泊費等は、参加料には含まれておりません。

・お申込み、お支払いの完了をもって、参加確定となります。

・イベント開催時間帯は、Night Mission with Octane名車研究」の参加車両のみ入場いただけます。

・1台当たりの参加人数の上限は、お申込みいただいた車種の乗車定員までとなります。