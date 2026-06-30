羊文学、自身最大規模の全国ホールツアー追加公演が台湾で決定

羊文学が、現在控えている全国ホールツアー「羊文学 TOUR 2026 ”すーーーはーーー”」の追加公演として、台湾・高雄での初ワンマンライブを開催することを発表。10月24日（土）にLIVE WAREHOUSEにて、「羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 ”SU———HA———” IN KAOHSIUNG」を開催する。

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羊文学は、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ）」にて最優秀オルタナティブアーティスト賞、最優秀オルタナティブ楽曲賞を2年連続ダブル受賞するほか、韓国を代表するロックフェスティバル「2026 Busan International Rock Festival」へ出演することも発表している。6月27日（金）に台湾・台北アリーナで開催された「第37回金曲奨」に日本からのゲストアーティストとして出演し、海外アーティストとして堂々たるステージを披露、現地の音楽ファンから大きな注目を集めた。

＜ライブ情報＞

「羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 ”SU———HA———” IN KAOHSIUNG」

2026年10月24日（土）LIVE WAREHOUSE（台湾・高雄）

開場 17:00 / 開演 18:30（現地時間）

主催：宝島制作委員会、株式会社次世代、F.C.L.S.、魅狸制作

宣伝統括：仙丹案内

チケット発売：2026年7月4日（土）12:00〜（現地時間）

KKTIXおよび現地のファミリーマートにて販売開始

羊文学 TOUR 2026 ”すーーーはーーー”

2026年9月4日（金）新潟・新潟テルサ

2026年9月6日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2026年9月11日（金）京都・ロームシアター京都

2026年9月13日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2026年9月20日（日）福岡・福岡サンパレス

2026年9月21日（月・祝）岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

2026年9月26日（土）石川 金沢本多の森 北電ホール

2026年9月28日（月）大阪・フェスティバルホール

2026年10月1日（木）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年10月24日（土）LIVE WAREHOUSE（台湾・高雄）

2026年11月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館

2026年11月11日（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館

▼オフィシャル最終先行受付

受付期間：6/1（月）0:00～6/30（火）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/

HP：https://www.hitsujibungaku.info/