ネオキャリアは2026年6月29日、「20代推し活層の転職・働き方に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年6月1日～2日、年15公演以上の推し活(ライブ・コンサート・舞台・スポーツ観戦など)に参加している20代社会人110人を対象に、インターネットで実施されたもの。

4割超が公演日に合わせて有給休暇を取得

推し活と仕事を両立するために実践していること

推し活と仕事を両立するために実践していることを聞いたところ、「公演スケジュールに合わせて有給休暇を計画的に取得している」が43.6%で最多となった。

続いて、「リモートワークを活用し、通勤時間を短縮している」(27.3%)、「残業時間の少ない業務や部署を選択している」(25.5%)が続き、推し活を軸に働き方を工夫する様子がうかがえた。

また、自由回答では「推し活を楽しみに日々の業務に取り組める」「スケジュール管理や計画性が身についた」「コミュニケーション能力が向上した」「動画編集や画像編集のスキルが仕事に活きている」「行動力や情報収集力が身についた」といった声も寄せられた。

約5人に1人が年収700万円以上

推し活層の収入状況

収入状況では、「200万円～300万円未満」が20.0%で最多となった。一方、「700万円～1,000万円未満」(14.5%)、「1,000万円以上」(7.3%)を合わせると21.8%となり、約5人に1人が年収700万円以上だった。

転職経験者の8割超が「推し活との両立」を意識

転職経験の有無

転職経験については、「転職経験がある」が55.5%だった。

転職時に推し活との両立を意識したか

転職経験者に直近の転職時について聞くと、「非常に意識した」(50.8%)と「やや意識した」(32.8%)を合わせた83.6%が、推し活との両立を意識したと回答した。

推し活との両立を意識した転職、重視した条件は「リモートワーク」

推し活との両立を意識した転職で重視した条件

推し活との両立を意識して転職した人が重視した条件は、「リモートワークが可能であること」(62.7%)が最多だった。続いて、「有給休暇が取得しやすいこと」(47.1%)、「残業時間が少ないこと」(37.3%)となり、給与や待遇だけでなく、時間を柔軟に使える働き方が重視される傾向が見られた。

推し活との両立を意識した転職、84.3%が満足

転職結果への満足度

推し活との両立を意識して転職した人に満足度を聞いたところ、「非常に満足している」(41.2%)と「やや満足している」(43.1%)を合わせた84.3%が転職結果に満足していると回答した。

ネオキャリアは、若年層にとって仕事は収入を得る手段だけでなく、自身の価値観やライフスタイルを実現する基盤となっており、有給休暇の取得しやすさやリモートワークなど柔軟な働き方を支える環境整備が、採用や人材定着において一層重要になると分析している。