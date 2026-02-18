バンダイは、『百獣戦隊ガオレンジャー』より「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオキング ブラックバージョン【プレミアムバンダイ限定】」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月18日13時より予約を受け付けており、2026年7月発送予定。

「『百獣戦隊ガオレンジャー』25周年×SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」の始動商品となる「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオキング ブラックバージョン【プレミアムバンダイ限定】」は、2026年に25周年を迎える『百獣戦隊ガオレンジャー』より、「ガオキング ブラックバージョン」をSMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]で再現したアイテム。

放送当時発売された「DX超合金 ガオキング ブラックバージョン」をベースに成型色・彩色・カラーリングを一新。ブラック・ガンメタ・ゴールドを基調とした重厚感ある色合いに生まれ変わって商品化。

各パワーアニマルからの中間形態を経ての変形合体再現は勿論、ロボ形態での豊富な可動機構を搭載している。様々なアクションポーズ・劇中シーン再現を楽しむことが可能なアイテムだ。

頭部は回転機構による表情変更ギミックを搭載。見栄え用のフィンブレードが付属している。

単品内容

組み立て式プラキット一式

シール

取扱説明書

ガム(ソーダ味)1個

『百獣戦隊ガオレンジャー』とは

『百獣戦隊ガオレンジャー』は、2001年に放送されたスーパー戦隊シリーズ作品。スーパー戦隊シリーズ第25作目の節目となる作品んで、21世紀最初の作品でもある。守護聖獣パワーアニマルに選ばれたネオ・シャーマンの戦士「ガオレンジャー」たちが、邪悪な鬼の一族・オルグと戦うストーリー。

(C)東映