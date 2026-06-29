住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSは、モゲチェック住宅ローン診断で提供している「モゲチェック特別金利」が、日本マーケティングリサーチ機構による「2026年6月期_住宅ローン変動金利の最安に関する市場調査」において、「変動金利最安No.1」を獲得したと発表した。

調査概要

調査概要は以下の通り。

調査名：2026年6月期_住宅ローン変動金利の最安に関する市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査対象：全国から申込可能なメガバンク・ネット銀行において、銀行本体のウェブサイトに商品掲載されていてネット申込みが可能な住宅ローン

借入条件：借入金額5,000万円／借入期間35年／一般団信

調査内容：「モゲチェック特別金利」が調査対象の最優遇金利の中で最安であることを確認

調査結果

全国から申込可能なメガバンク・ネット銀行の住宅ローンを対象に調査を実施した結果、モゲチェック特別金利は年0.830％となり、調査対象となった最優遇金利の中で最安であることが確認された。

今後の展開

昨今の不動産価格上昇を背景に、住宅ローンの負担を少しでも抑えたいというニーズが高まっている。

モゲチェックでは、住宅購入を検討する人により良い住宅ローンの選択肢を提示できるよう、金融機関との連携を強化し、特別金利のラインアップ拡充に取り組むとしている。