この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「共働き前提で変動金利の住宅ローンを組みましたが、今後どちらかが時短勤務になる可能性があります。金利上昇局面で気をつけるべきことはありますか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「共働き前提の住宅ローン、時短勤務や金利上昇への備えは?」

共働き前提で変動金利の住宅ローンを組みましたが、今後、出産や育児の関係でどちらかが時短勤務になる可能性があります。現在は返済に問題ありませんが、今後さらに金利が上昇した場合、家計への影響が不安です。収入が変化する可能性がある家庭では、住宅ローンをどのような視点で見直していくべきでしょうか?

日本住宅ローン株式会社の回答

共働き前提で返済計画を組んでいる場合、金利上昇局面で特に気をつけていただきたいのは、時短勤務における収入減少と金利上昇による返済負担の増加です。

例えば、育児や介護などをきっかけにどちらかが時短勤務となると、世帯年収が想定していたよりも下がることがあります。金利が変動していない場合であっても、返済負担は増加しますが、ここに金利上昇が発生した場合はさらに負担が増加します。

こうしたご家庭においては、借入時に返済額が確定し、金利上昇による影響もない、全期間固定金利の住宅ローンを検討することも有効な選択肢になります。

金利上昇局面においては、今後のライフプランに沿った住宅ローン選びをすることが特に大切になります。