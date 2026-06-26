最初に結論： ボーナス100万円、運用先次第で5年後に60万円以上の差も 記事の重要ポイント： 1： 定期預金は5年後約104万円、個人向け国債は約108万円

定期預金は5年後約104万円、個人向け国債は約108万円 2： オルカンは約147万円、S&P500は約169万円の試算

オルカンは約147万円、S&P500は約169万円の試算 3： 高配当株や住宅ローン返済も有力な選択肢

夏のボーナス100万円、何となく使ってしまうか、それとも資産形成に回すかで、5年後の家計には大きな差が生まれるかもしれません。

実際に100万円を定期預金、個人向け国債、オルカン、S&P500、高配当株などで運用した場合、最終的な資産額には60万円以上の開きが生じる結果となりました。

今回は、代表的な運用方法ごとの特徴とシミュレーション結果を紹介します。

ボーナス100万円をどう使う？

ボーナスの具体的な使い道として、消費以外であれば以下をイメージする方が多いのではないでしょうか。

定期預金

投資信託（NISA、iDeCo）

個人向け国債

高配当株

住宅ローンの繰り上げ返済

積極的に資産を増やしたい場合はNISAやiDeCo、高配当株などが選択肢になります。一方で、元本割れリスクを避けたい場合は定期預金や個人向け国債が向いています。

それぞれ期待できるリターンやリスクは異なるため、ご自身のライフプランや資金の使い道を踏まえて選ぶことが大切です。

5年後のシミュレーション

ここからは、ボーナス100万円をそれぞれの方法で運用した場合、5年後にどの程度の差が生まれるのかを見ていきましょう。

なお、今回は手取り100万円を運用するケースを想定しているため、所得税や社会保険料はすでに差し引かれているものとします。

定期預金

比較的高金利のネット銀行を選び、100万円を年1％（税引後年0.7978％）で5年間預けた場合をシミュレーションしてみましょう。

複利で運用すると、5年後の預金残高は約103万9,865円となり、受け取れる利息は税引後で約3万9,865円です。大きく資産を増やすことは難しいものの、元本割れの心配がない点は大きなメリットといえるでしょう。

バランスファンド

NISAで100万円のバランスファンドを購入して運用するとしましょう。バランスファンドとは、株式や債券など複数の資産に分散投資するタイプの投資信託です。

年3％のリターンが続いたと仮定すると、5年後の資産額は約115万9,274円となります。利益は約15万9,000円で、値動きをある程度抑えながら資産形成を目指したい人に向いています。

バランスファンドを運用した場合の資産額

オルカン

“オルカン”ことeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）は、世界中の株式に分散投資できる人気の投資信託です。

過去10年の運用実績を参考に年8％で運用できたと仮定すると、100万円は5年後に約146万9,328円になります。利益は約46万9,000円となり、定期預金と比べると大きな差が生まれる結果です。

オルカンを運用した場合の資産額

S&P500

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は、米国の代表的な500社に投資するインデックスファンドです。

過去10年間の平均的なリターンである年11％で運用できた場合、100万円は5年後に約168万5,058円となります。利益は約68万5,000円で、今回紹介する選択肢の中では最も高いリターンとなりました。

ただし、実際の運用成績は市場環境によって大きく変動するため、将来の利益を保証するものではありません。

個人向け国債

個人向け国債には3つのタイプがありますが、今回は金利が固定される「固定5年」を選びます。第182回（令和8年6月発行）の適用金利である年1.89％を前提にシミュレーションしました。

100万円を購入した場合、5年間で受け取れる利息の合計は税引後で約7万5,300円となります。満期時には元本100万円が戻ってくるため、5年後の受取総額は約107万5,300円です。

一般的な定期預金と比べて高い利回りが期待できる一方、日本政府が元本と利子の支払いを保証しているため、安全性を重視する人にも選ばれています。

高配当株

日本株で「高配当株」と呼ばれる銘柄は、一般的に配当利回り4％以上の銘柄を指します。

NISAの成長投資枠で100万円を運用し、毎年4％の配当を受け取り、その配当金を再投資したと仮定すると、5年後の資産額は約121万6,653円となります。利益は約21万6,000円で、定期的な配当収入を得ながら資産形成を進められる点が魅力です。

ただし、企業業績の悪化などによって減配や無配となる可能性もあります。また、今回は株価の値上がり益（キャピタルゲイン）は考慮していないため、実際の運用成果は株価の動向によって大きく変わります。

高配当株を購入した場合の資産額

住宅ローンの繰り上げ返済

住宅ローンを利用している方は、ボーナスを繰り上げ返済に充てるという選択肢もあります。

例えば、借入額2,500万円、返済期間35年、固定金利2.5％の住宅ローンを利用しているケースで、借り入れから3年後に100万円を返済額軽減型の繰り上げ返済に充てた場合をシミュレーションしてみましょう。

この場合、将来支払う予定だった利息を約45万3,924円減らすことができます。投資のように資産が増えるわけではありませんが、「確実に支出を減らす効果」が得られる点が特徴です。

一方で、繰り上げ返済に使った100万円は手元からなくなるため、急な出費に備えるための生活防衛資金は十分に確保したうえで判断することが大切です。

※住宅ローンの繰り上げ返済は運用ではなく、利息削減効果を試算したもの

住宅ローンの繰り上げ返済で減らすことができる利息負担額

5年後の差は大きい

ボーナスの使い道によって、5年後に大きく差がつくことが分かります。たとえば定期預金とS&P500では、60万円以上の差がつくことになります。

ただし、投資は利益が保証されているものではありません。利益が伸びない、あるいは損失が発生するリスクが常にあることを理解しておきましょう。

住宅ローンの繰り上げ返済も効果が高いですが、すべて返済に使うと手元に現金は残りませんので、慎重な判断が必要です。複数の方法を併用することも考えるとよいでしょう。