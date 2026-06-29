R&Iカンパニーリミテッドは6月29日、塩パンとスコーンの専門店『焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERYいわきエブリア店」』(福島県いわき市)をオープンする。

名物塩パン

「SiOKUMA BAKERY」は、札幌伏古店やイオン旭川春光店で連日大行列を作り、SNSでも話題を集める塩パンとスコーンの専門店。福島県内では初出店となる。プロデュースは、全国で17業態83店舗を手掛ける札幌の食のコンサルティング集団「hanninmae」が手がける。

同店の塩パンは、北海道産の小麦「みのりのちから」と「はるきらり」を使用したシンプルな生地にバターを巻き込んで焼き上げている。一般的な塩パンとは異なり、プレッツェル風に仕上げることで生まれる独特のもちもちとした食感が特徴とのこと。

メニューには、定番の「名物塩パン」(270円)をはじめ、北海道産生クリームを100％使用した「ふわふわ生クリーム」(350円)や、濃厚な甘みと塩味が絶妙な「練乳塩みるく」(380円)など多彩なアレンジ塩パンを用意する。

ふわふわ生クリーム

また、ホロホロとした食感の「塩バタースコーン」(290円)や「チョコスコーン」(380円)といったスコーン類も取りそろえる。

チョコスコーン

店舗はいわきエブリア駐車場内に位置し、営業時間は11時～17時まで。