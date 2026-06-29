R&Iカンパニーリミテッドは、北海道札幌で人気の「健太のホネなし手羽サッキィ」とフランチャイズ契約を締結し、6月29日に福島県内初出店となる「健太のホネなし手羽サッキィ いわきエブリア店」(福島県いわき市)をオープンする。

骨がないため食べやすい手羽先

同店のプロデュースは、北海道を拠点に活動する食のコンサルティング集団「hanninmae」が担当した。

提供する手羽先は骨がないため、小さな子どもから高齢者までストレスフリーで味わえるのが特徴。手作業で丁寧に骨を抜く独自の技術により、旨味を閉じ込めつつ骨ありと変わらない立体的な見た目を維持している。また、衣には特製の米粉を使用しており、企業秘密の揚げ方によって調理から1時間が経過しても揚げたてのサクサク感を保つ。

手作業で行われる骨抜き

メニューは、こだわりの「秘伝のタレ」や「オリジナルブレンド塩」(各260円)、1日熟成させた「熟成和風トロ手羽」(280円)、中にモッツァレラチーズを閉じ込めた「モッツァレラチーズinWチーズ」(300円)など。

そのほか、ボリュームのある「BIGフライドチキンレッグ」(790円)や「手作りポテトフライ」(450円)といったサイドメニューも取りそろえる。

店舗はいわきエブリア駐車場内に位置し、営業時間は11時～20時まで。商品は売り切れ次第終了となる。