楽久屋が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」(茨城県龍ケ崎市)は、2026年6月にオープン8周年を迎えることを記念し、6月30日までの期間、「オープン8周年記念イベント」を開催する。

イベント概要

同施設は2018年6月の開業以来、「美・健康・癒し」をテーマに、天然温泉やサウナ、岩盤浴、レストランなどを備えた地域密着型の日帰り温浴施設として営業してきた。期間中は、日頃の感謝を込めて家族や友人と楽しめるさまざまな限定企画やお得なキャンペーンを実施する。

6月28日には、鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」によるスペシャルライブ(15:00～)や、入浴招待券などが当たる先着100名限定のビンゴ大会(15:30～、カードはフェイスタオル付きで200円)を開催する。

6月27日・28日の2日間は、館内レストラン「kikyo」にて生ビールやサワー、ハイボールを半額、ドリンクバーを100円で提供する特別キャンペーンを実施するほか、地元で人気のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定コラボパンを販売する。

6月28日までは10枚綴りの入浴回数券の購入で入浴招待券を1枚プレゼントするキャンペーンを実施。6月30日までは館内売店で700円以上購入した人を対象に岩盤浴優待券をプレゼントする。