オークランド観光開発は3月28日、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」に、都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」をオープンする。

サウナメッツァ大井町トラックス(SAUNA METSA OIMACHI TRACKS)

同施設は、サウナ・スパを中心に、休息・仕事・セルフケアの時間を組み合わせながら、上質な設備と設えに包まれて心身のコンディションを整えることができる都市型ウェルネススパ。サウナ室は、"ととのえ親方"こと松尾大氏がプロデュースした。

注目は、日本初となる「トラムサウナ」。大井町駅の車両基地に隣接する立地から着想を得ており、木製トラム(路面電車)の車内を再現した。蒸気による演出などで、日常から離れる「ショート・トリップ」を体験できる。幻の木材とも言われる希少ケロ材を贅沢に使用した「ウォーリュ・ケロサウナ」は、壁面を伝う水がケロに触れるたび、芳醇な木の香りが空間に広がるという。

路面電車の車内を再現

希少ケロ材を贅沢に使用

木と薬草の香りに包まれる女性サウナ「Woven Sauna」の内装には、「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを贅沢に使用した。

光の演出が美しい温浴エリアでは、パーソナル湯舟「美泡の壺」や、ミクロの泡が肌をやさしく包み込む「泡の湯」など、多彩な入浴スタイルを提案する。水風呂は、男性浴室に10℃未満のシングル水風呂を含む2種類、女性浴室には1種類を用意する。

館内には、自動車の防音技術を応用した吸音シートを用いたワークスペース「WORK & REST」も設置。TENTIALとコラボしたポンチョ型館内着でリラックスしながら、サウナ後のクリアな思考で業務に集中できる。

カフェ＆ラウンジ「WELL + CRAFT」では、食のクリエイティブユニット「enwonder」と共同開発したクラフトサワー「OYTO(オイト)」を提供する。

男女浴室のシャワーヘッドおよびパウダールームのヘアドライヤーには、美容ブランドReFa(リファ)の最新モデルを採用している。