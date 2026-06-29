サイクロンジョーは6月19日から、人気漫画『キン肉マン』をテーマにしたホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」『7人の悪魔超人編 後編』の予約受付を自社オンラインショップなどで開始した。出荷は7月31日から順次行う予定。

キン肉マンメダルコレクション VOL.7 メインビジュアル

同シリーズは、累計販売数40万個を突破した人気コレクションの第7弾。今回は作中屈指の人気エピソード『7人の悪魔超人編』をテーマに、「RIVAL(ライバル)」「絆(bond)」「ベストバウト」の3つを軸に展開する。特許技術である半立体の彩色技術を用い、原作から抜粋した「原作画」や「公式画」の造形美と鮮やかな彩色をメダル上に再現した。重量22gの亜鉛合金を使用しており、ずっしりとした重厚感も特徴となっている。

ずっしり重い亜鉛合金

ラインナップは全43種。ノーマル(ウルトラレア カラーメダル、スーパーレア ゴールド、レアメダル シルバー)の各12種に加え、初収録の「ザ・ミラクルズ(日蒙コンビ)」などのスーパーウルトラレアカラーメダル6種、1カートン(160個)に1枚の割合で封入される最高レアの「トレジャーハントメダル」1種がランダムに封入される。価格は単品が880円、20個入りの1BOXが1万7,600円。

ウルトラレア カラーメダル 全12種

スーパーウルトラレア カラーメダル(プラチナメダル) 全6種

スーパーレア ゴールドメダル 全12種

レア シルバーメダル 全12種

発売を記念し、公式ショップ限定の豪華購入キャンペーンも実施する。単品を含む1会計5,500円以上の購入者にはピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0」をプレゼントする。1BOXの購入者には非売品の「KIN(金)肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」をそれぞれ数量限定でプレゼントする。

ウォーズマン 3.0 『みんな地獄であおうぜ 』キャンペーン

サイクロンジョー本店、BASE店で1BOX購入すると、特別なピカピカ金メダル KIN(金)肉メダル(非売品)を2枚プレゼントする。

KIN(金)肉メダル 集合

(C)ゆでたまご