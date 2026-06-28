ヤクルト、3点差を逆転し中日に勝利

先発投手：ヤクルトは吉村貢司郎が6回3失点の好投（7安打3奪三振）、中日の金丸夢斗は6回3失点 得点経過： 5回裏：ヤクルトが1点を追加 6回表：中日が3点を追加 6回裏：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ヤクルトのD・サンタナが1本塁打の活躍、ヤクルトの松下歩叶が1本塁打の活躍、ヤクルトの古賀優大が2打点、3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
2 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
2 阪神 68 36 31 1 .537 0
4 広島 67 26 38 3 .406 9
5 DeNA 69 27 40 2 .403 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 74 44 28 2 .611 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 74 41 33 0 .554 4
4 オリックス 71 37 33 1 .529 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 70 27 42 1 .391 15