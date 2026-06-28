巨人、2点リードで後半戦へ
巨人打線が2回と4回にそれぞれ1点ずつ重ね、2-0でＤｅＮＡをリード。Ｔ・キャベッジは1打点、3安打と活躍。井上温大も1打点を挙げ、巨人が優位に試合を進めている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)筒香 嘉智 5(右)度会 隆輝 6(捕)松尾 汐恩 7(遊)宮下 朝陽 8(中)三森 大貴 9(投)石田 裕太郎
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(右)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)大城 卓三 6(捕)岸田 行倫 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(左)浅野 翔吾 9(投)井上 温大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|2
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|2
|阪神
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|広島
|67
|26
|38
|3
|.406
|9
|5
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|74
|44
|28
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|74
|41
|33
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|71
|37
|33
|1
|.529
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|70
|27
|42
|1
|.391
|15