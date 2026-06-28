巨人、2点リードで後半戦へ

巨人打線が2回と4回にそれぞれ1点ずつ重ね、2-0でＤｅＮＡをリード。Ｔ・キャベッジは1打点、3安打と活躍。井上温大も1打点を挙げ、巨人が優位に試合を進めている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)筒香 嘉智 5(右)度会 隆輝 6(捕)松尾 汐恩 7(遊)宮下 朝陽 8(中)三森 大貴 9(投)石田 裕太郎

巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(右)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)大城 卓三 6(捕)岸田 行倫 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(左)浅野 翔吾 9(投)井上 温大

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