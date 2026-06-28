日本ハムが西武に4点差で快勝

先発投手：日本ハムは福島　蓮が6回1失点の好投（4安打6奪三振）、西武の渡邉　勇太朗は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：西武が1点を追加 5回表：日本ハムが2点を追加 6回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの奈良間　大己が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの水谷　瞬が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
2 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
2 阪神 68 36 31 1 .537 0
4 広島 67 26 38 3 .406 9
5 DeNA 69 27 40 2 .403 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 74 44 28 2 .611 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 74 41 33 0 .554 4
4 オリックス 71 37 33 1 .529 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 70 27 42 1 .391 15