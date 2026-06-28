日本ハムが西武に4点差で快勝
先発投手：日本ハムは福島 蓮が6回1失点の好投（4安打6奪三振）、西武の渡邉 勇太朗は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：西武が1点を追加 5回表：日本ハムが2点を追加 6回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの奈良間 大己が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの水谷 瞬が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|2
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|2
|阪神
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|広島
|67
|26
|38
|3
|.406
|9
|5
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|74
|44
|28
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|74
|41
|33
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|71
|37
|33
|1
|.529
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|70
|27
|42
|1
|.391
|15