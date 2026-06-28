MON7A「マイナビ 閃光ライオット」への熱い想いを語る 同世代アーティストとの激突に闘志「本気で戦いたい、負けません」

アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。今回の放送では、10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」の3次ライブ審査ゲストに登場したMON7Aさんをゲストにお迎えしてお届けしました。※番組放送時の内容です。アンジー校長：今夜は、MON7A（以下、モンタ）くんを迎えてお届け中！モンタ：モンタです、よろしくお願いします！アンジー校長：さあモンタくん、4月には初のライブハウスツアーを全国5か所で開催しました。どうですか、初のライブハウスツアーで実際に5か所を回ってみて。モンタ：初のライブハウスツアーで、まだ自分が行ったこともないような土地でも会いに来てくれる人がいるっていうのがすごい嬉しくて。なんかライブって本当に一番好きだなって思えたツアーでした。アンジー校長：年始にモンタくんが来校してくれたときに「各地で美味しいものを食べたい」って話をしていましたけど、何か美味しいものは食べられました？モンタ：めちゃくちゃ食いました。仙台ではずんだシェイクとか。あとは福岡がツアーラストだったんですけど、水炊き鍋を食べました。アンジー校長：あら、水炊き鍋。モンタ：みんなで食べて美味しかったって言っていました。アンジー校長：よかった。なんか美味しいものをいっぱい食べたいって言っていたから、食べられたみたいでよかった。モンタ：めちゃ食いました。アンジー校長：なんかそういうのも（ツアー先では）楽しみになりますもんね。モンタ：楽しかったです、本当に。アンジー校長：そして、モンタくんは「マイナビ 閃光ライオット2026」第3次ライブ審査 東京DAY2のゲストライブアクトとして参加してくれます。ありがとう！モンタ：ありがとうございます！ やったー！たんぼ教頭：6月14日（日）に、東京DAY2が渋谷duo MUSIC EXCHANGEが開催されます。レギュラー10組、コピーバンド1組、合わせて11組の閃光アーティストが登場して、その最後にモンタくんがゲストライブアクトをしてくれます。アンジー校長：モンタくんは18歳で、この春高校卒業したばかりなんだけど、閃光ライオットって同世代のアーティストがたくさん登場するライブじゃないですか。今回はどんな意気込みですか？モンタ：軽音楽部だったっていうこともあって、すごい俺からしてもガチマッチというか。アンジー校長・たんぼ教頭：ガチマッチ！たんぼ教頭：令和だわ。ガチコラボとかガチマッチとか。モンタ：もう本当に同世代だからこそ出せるエネルギーで、本気で戦いたいなっていう。アンジー校長：わあ、楽しみだな！モンタ：ゲストアクトっていうのもありますけど、同年代の音楽をやっている場でもあるので、やっぱり本気でいきます。たんぼ教頭：うわー、負けないぞと。モンタ：負けません。たんぼ教頭：かっこいい！ 第3次ライブ審査 東京DAY2は13時30分開場で、14時からスタートです。こちら入場無料、出入り自由！ つまりモンタくんのライブもフリーで観れちゃうよ！アンジー校長：観れちゃう。たんぼ教頭：10代のアーティストがバチバチにライブした後のモンタくんのライブが観れちゃう！ これヤバいね。アンジー校長：ちなみに「マイナビ 閃光ライオット2026」のサイトに各会場のタイムテーブルが発表になっています。今回の閃光アーティストがどの順番で出演するのかチェックしてみてください。モンタくん、最後までよろしくお願いします！モンタ：よろしくお願いします。MON7Aさんがゲスト出演した3次審査は終了しましたが、3次審査を通過したアーティストたちが出場するファイナルライブ審査が8月6日（木）に開催されますので、ぜひご来場ください。「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」開催日程：2026年8月6日(木)会場：Zepp DiverCity(TOKYO)スペシャルサポーター：髙塚大夢（INI） 他応援アンバサダー：山﨑天（櫻坂46）特別協賛：マイナビ公式サイト：https://www.tfm.co.jp/lock/riot/＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info