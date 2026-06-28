「ネガティブに慣れた心を救うのは“圧倒的なおふざけ”」Dannie May最新曲「ネガティヴジャンキー」制作秘話を明かす「マイナビ 閃光ライオット」ゲストライブアクトの意気込みも

アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin ※この日は体調不良のためお休み）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）がパーソナリティを務める“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。6月8日（月）の放送では、3人組ボーカルユニット・Dannie Mayのマサさん（Vo./Gt.）、田中タリラさん（Vo./Key.）、Yunoさん（Vo./Kantoku.）が登場！ 5月13日にリリースされたデジタルシングル「ネガティヴジャンキー」についてのお話や、10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」にゲストライブアクトとして出演する意気込みを語りました。※番組放送時の内容です。

◆「ネガティヴジャンキー」制作裏話

たんぼ教頭：Dannie May先生は、5月13日に36枚目のデジタルシングル「ネガティヴジャンキー」をリリースしました。おめでとうございます！

Dannie May：ありがとうございます！

たんぼ教頭：作詞・作曲をマサ先生、編曲を田中タリラ先生が担当していますが、どのように制作していったのでしょうか？

マサ：僕たちのなかで「フェス曲を作ろう」となって。

たんぼ教頭：お！

マサ：今年ちょっとフェスに出る機会とかもいただけるようになってきたので、そういうところでやれるような曲が欲しいよねっていうことで作りました。

たんぼ教頭：これはぶち上がりますね！ MV（ミュージックビデオ）は「冥界へ送られたファーストペンギンたちの楽園」がテーマになっているということですが、ディレクターはYuno先生が担当されたんですよね？

Yuno：はい。

たんぼ教頭：どのようなアイデアでこのテーマになったのでしょうか？

Yuno：もともとマサからデモが送られてきたときに、「『賽の河原』をテーマにしたい」と言われて。

たんぼ教頭：賽の河原？

Yuno：「冥界に行ってしまった子どもたちの魂が、石段を積み上げることで魂を浄化するのを鬼が邪魔する」みたいなお話なんですけど、それに見立てて「最近みんなネガティブ慣れしてない？」というところから、「ネガティブに慣れた心を救うのは、圧倒的なおふざけじゃないか」っていうところから、7少し変わったMVを作りました。

たんぼ教頭：なるほど。（曲を聴くと）何も考えなくても右手が上がって頭を揺らせるような、めちゃめちゃ楽しい曲になっていますね。

◆たんぼ教頭「容赦ない！」

たんぼ教頭：Dannie May先生ですが、6月13日（土）に東京・duo MUSIC EXCHANGEでおこなわれる「マイナビ 閃光ライオット2026」3次ライブ審査のゲストライブアクトを務めてくれます！

Dannie May：お願いします！

たんぼ教頭：人前で初めてライブするアーティストもいるかもしれませんし、生徒たちはかなり刺激を受けると思いますよ。

マサ：ああ、そうですね。

たんぼ教頭：さまざまなジャンルのアーティストたちが演奏した最後に、ライブを担当してくださいます。このライブに関しての意気込みなどがありましたら、教えていただけますでしょうか。

マサ：ちょっと「大人の厚み」ってやつを見せつけていかなきゃならねえ（笑）！

たんぼ教頭：いいですね！ 10代の大会で容赦ないですね！

マサ：いやいや！ 俺たちも手加減したら、それはそれで失礼ですから。もう対バンだと思ってやるよな？

田中タリラ：見たいしね、俺らも。

マサ：そうなんですよ。やっぱり、ほとばしる情熱を感じたいし、そのうえで、僕らもまた一皮むけるんじゃないかと思って。チャレンジャーのつもりでいきます。

たんぼ教頭：最高の音をかき鳴らしてください、楽しみにしております！

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Dannie Mayさんがゲスト出演した3次審査は終了しましたが、3次審査を通過したアーティストたちが出場するファイナルライブ審査が8月6日（木）に開催されますので、ぜひご来場ください。

■＜公演概要＞■

「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」

開催日程：2026年8月6日(木)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

スペシャルサポーター：髙塚大夢（INI） 他

応援アンバサダー：山﨑天（櫻坂46）

特別協賛：マイナビ

公式サイト：https://www.tfm.co.jp/lock/riot/

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info