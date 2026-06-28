Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「会場のみなさんも、映画館、配信のみなさんも一緒に楽しみましょう！」スタジアムツアー『ゼンジン』最終日の生中継・生配信に歓喜

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

6月22日（月）の放送では、現在開催中のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」に関する情報や、「淡麗グリーンラベル」×「Mrs. GREEN APPLE」初のAR動画などについて藤澤が熱く語りました。

―番組冒頭、現在開催中のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」のツアーファイナルとなる7月5日（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演のライブビューイング＆生配信決定がアナウンスされました。

18時30分から全国350館以上の映画館で生中継されるほか、各配信プラットフォームでの生配信、「みるハコ by JOYSOUND」でのカラオケビューイングも実施されます。

6月26日（金）12時より視聴チケットの販売が開始され、7月12日（日）には24時間限定のアーカイブ配信も予定されています。

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藤澤：はい！ こんばんは〜！ ミセスLOCKS!の時間ですね！ 6月も下旬ということだ！ ってことは、もう今年も半分終わりかけているということですか？ 早いな～（笑）。

でも7月がやってきたら「ゼンジン」のライブがありますから！ そうなんです！ 現在、開催中のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」！ 来月、MUFGスタジアムで開催されるツアー最終日7月5日の公演ですけれども、こちら全国350館以上の映画館でライブビューイングされます！ うわー!!

もちろん会場で楽しむ皆さんも一緒に楽しみましょう！ っていう気持ちなんですけれど、映画館でも、ぜひライブビューイングで一緒に楽しみましょう！

そして、さらに配信もあります！ 16プラットフォームでの配信、そして海外の方々も楽しんでいただけるような形になっていますので一緒に楽しみましょう！ そんな気持ちでいっぱいでございます！

――続いて話題は、同日6月22日（月）～7月21日（火）までの期間限定で公開されるキリンビールの発泡酒「淡麗グリーンラベル」の新AR動画「Mrs. Green Label Camera」へ。

缶にスマートフォンをかざすと、メンバー3人が約5cmサイズの“ミニミセス”として出現する初の試みとなっています。スタジオでの撮影メイキングでは、細かく動きを確認しつつも、手を繋ぐシーンでは終始笑顔がこぼれるなど、3人の仲の良さが伺える撮影となりました。

藤澤：そしてそして、「淡麗グリーンラベル」×「Mrs. GREEN APPLE」ミニミセスも解禁になりました！ ぜひ特設サイトをチェックしてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info