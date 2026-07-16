毎日の仕事や家事、スポーツで蓄積された疲れ、本当にリセットできていますか？朝起きても体が重い、なんだかスッキリしない…そんな悩みを抱えるあなたに朗報です。人気タレントのイモトアヤコさんも撮影現場でその効果を実感したという、アルペンが半世紀以上のスポーツ知見を凝縮したリカバリーウェア「TIGORA SLEEP」が、あなたの睡眠と目覚めを劇的に変えるかもしれません。

着るだけで翌朝スッキリ！『TIGORA SLEEP』の驚くべき秘密

「なんだか最近、疲れが取れないな…」「朝起きても体が重い…」日々の仕事や家事、育児、そして趣味のスポーツに全力で取り組む私たちにとって、疲労はつきものですよね。そんな現代人の悩みに応えるべく、スポーツ用品大手のアルペンが本気で開発したリカバリーウェア『TIGORA SLEEP（ティゴラ スリープ）』が今、大きな注目を集めています。何事にも全力投球のタレント、イモトアヤコさんを起用した新プロモーション動画が7月16日より公開され、そのユニークな内容とイモトさんのリアルな感想に、私も思わず引き込まれてしまいました。

スポーツブランドの本気が生んだ「着る疲労回復」

TIGORA SLEEPの何がすごいのか。私がまず注目したのは、このウェアが単なる「リラックスウェア」ではないということです。アルペンが半世紀以上にわたるスポーツ用品開発で培った技術を結集し、なんと一般医療機器として承認されています。

TIGORA SLEEPの秘密は「高純度セラミック」にあり！

私たちの体からは常にエネルギー（体温）が放出されていますが、TIGORA SLEEPは、このエネルギーを特殊機能繊維に練り込まれた高純度セラミックが吸収します。そして、そのエネルギーを熱に変換し、再び体に再放射するという仕組み。

まるで体の熱を"賢くリサイクル"しているかのようですね。この働きによって、

といった効果が期待できるんです。着て寝るだけで、翌朝のパフォーマンスを最大限に引き出す環境を整えてくれるなんて、まさに夢のような話ではありませんか？

イモトアヤコさんも驚愕！「眉毛が… 眉毛が！！！」篇の衝撃

今回公開された新プロモーション動画では、その機能性がコミカルかつ鮮烈に描かれています。

動画のストーリーはこうです。撮影がうまくいかず疲労困憊のイモトさん。あまりの疲れに、トレードマークの太眉もいつしか消えてしまうほど…！心配した監督が手渡したのが、TIGORA SLEEP。一晩着用して眠ると、翌朝、イモトさんはフルパワーで登場！なんとスタッフも全員イモトさんそっくりの太眉になって出迎える、というユーモラスな展開です。この動画、本当に面白いんです。

イモトさん自身も、TIGORA SLEEPを着用した感想を語っています。

「肌ざわりもとても良く伸縮性もあるので、着た瞬間にリラックスするスイッチが入り、体と心が自然と休まる感覚になりました。ベッドで寝るシーンがあるのですが、TIGORA SLEEPがあまりにも着心地良く、気がつくと寝そうになっていました・・・」

「気がつくと寝そうになった」という言葉から、その着心地の良さがひしひしと伝わってきますね。私も仕事や家事で疲れ切った夜に、TIGORA SLEEPを着て「リラックスするスイッチ」をONにしてみたい！と強く思いました。

あなたにぴったりの一枚を！充実のラインナップと賢い選び方

TIGORA SLEEPは、ユニセックス、レディスそれぞれで、デザインや素材、カラーにこだわった商品展開をしています。これからの暑い季節に向けて、快適に過ごせるアイテムも充実しているのが嬉しいポイントです。

2026年春夏新モデルで夏も快適に

涼しく快適な着心地が特徴のメッシュ素材や、ゆったりとしたシルエットのアイテムが登場しています。

TIGORA SLEEP メッシュクルーネック半袖Tシャツ／メッシュショートパンツ（ユニセックス）

サイズ：M/L/XL/2XL

カラー：ブラック

商品価格：各2,499 円（税込）

メッシュ素材なら、寝苦しい夜も快適に過ごせそうですね。

TIGORA SLEEP 半袖Tシャツ／8分丈パンツ（レディス）

サイズ：M/L/XL

カラー：ラベンダー/セピア

商品価格：半袖Tシャツ…2,499 円（税込）

淡いカラーがリラックス感を高めてくれそうです。8分丈パンツは足元がもたつかず、快適に過ごせそうですね。

TIGORA SLEEP 長袖チュニック（レディス）

サイズ：M/L

カラー：チャコールグレー/アイボリー

商品価格：3,999 円（税込）

チュニックタイプは、お家でのリラックスタイムにもぴったり。

定番の継続モデルも要チェック

定番モデルも引き続き人気です。

TIGORA SLEEP 半袖Tシャツ／ショートパンツ（ユニセックス）

サイズ：M/L/XL/2XL

カラー：ブラック/ダークグレー/ペールブルー ※ペールブルーは半袖Tシャツのみ

商品価格：各2,499 円（税込）

TIGORA SLEEP 長袖Tシャツ／ロングパンツ（ユニセックス・レディス）

サイズ：（ユニセックス）M/L/XL/2XL・（レディス）M/L/XL

カラー：（ユニセックス）ブラック/ダークグレー・（レディス）アイボリー/チャコールグレー

商品価格：各2,999 円（税込）

今だけのチャンス！お得に手に入れる方法

これだけの高機能でありながら、TIGORA SLEEPの価格帯は2,499円から3,999円（税込） と、手に取りやすいのが最大の魅力です。「お仕事に家事に子育てに介護に頑張っている皆さんや、まわりにいる頑張っている方にプレゼントしやすい価格」というイモトさんのコメントにも納得です。このクオリティでこの価格は、まさにコスパ最強と言えるでしょう。

さらに嬉しいニュースが！7月17日(金)から7月27日(月)までの11日間限定で、春夏新モデルを含む対象商品が500円引きになるセールが開催されます！これは自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントにも絶好の機会ですね。

TIGORA SLEEPは、全国のアルペン、スポーツデポ、ゴルフ５の各店舗、および公式オンラインストアで購入できます。

TIGORAブランドが目指す「質の高い日常」

TIGORA（ティゴラ）は、株式会社アルペンが展開するプライベートブランドです。アルペンは1972年創業と半世紀以上の歴史を持つスポーツ用品販売のリーディングカンパニー。「多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい」という想いから、高機能なスポーツアイテムを高いコストパフォーマンスで提供しています。TIGORA SLEEPも、まさにそのブランド哲学が凝縮された商品と言えるでしょう。スポーツで培った「体をサポートする技術」を、睡眠という日常の重要なシーンに応用することで、私たちの生活の質向上に貢献しています。

現代社会は、ストレスや情報過多で、私たちの心身は常に緊張状態にあります。そんな中で「質の良い睡眠」は、もはや贅沢ではなく、健康維持のための必須条件と言えるでしょう。TIGORA SLEEPは、単に気持ち良いパジャマというだけでなく、科学的なアプローチで疲労回復をサポートしてくれる「賢いツール」です。イモトアヤコさんの体験談やコミカルな動画を通じて、その魅力がより身近に感じられました。特に「着た瞬間にリラックスするスイッチが入る」という言葉は、多忙な日々を送る私たちにとって、どれほど魅力的でしょうか。この夏、TIGORA SLEEPで最高のリカバリーを体験し、日々のパフォーマンスを最大限に引き出してみませんか？質の良い睡眠が、きっとあなたの毎日を大きく変えてくれるはずです。

関連記事

イモトアヤコさん出演！TIGORA SLEEPプロモーション動画「眉毛が… 眉毛が！！！」篇 30秒

TIGORA SLEEP 期間限定セール特設ページ

スポーツデポ・アルペン、ゴルフ5店舗一覧

TIGORA SLEEP 公式オンラインストア

アルペン楽天市場店

アルペングループヤフー店

TIGORA ブランドサイト

TIGORA 公式 Instagram

TIGORA WOMEN 公式 Instagram

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。