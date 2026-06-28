阪神と広島、3回終了で互いに2点ずつ

1回表に阪神が森下の2点本塁打で先制。しかし、その裏広島も佐々木のソロ弾などで1点を返し、さらに2回裏には菊池の適時打で追いつき、3回終了時点で2対2の同点。両チームとも序盤で譲らない展開となっている。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 2(中)大盛 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(三)小園 6(左)佐々木 7(捕)石原 8(遊)矢野 9(投)岡本

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)髙橋

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