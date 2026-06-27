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2026.06.27 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 3 0
西武西 0 0 0 1 0
  • OUT

    2番 田宮 裕涼 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 桑原 将志 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 五十幡 亮汰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 細川 凌平 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 野村 佑希 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 吉田 賢吾 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 水谷 瞬 セカンドスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    2番 田宮 裕涼 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

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