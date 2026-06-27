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2番 田宮 裕涼 センターヒット ランナー：1塁
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1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
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6番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト
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5番 桑原 将志 ショートダブルプレイ 2アウト
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4番 Ｔ・ネビン レフトヒット ランナー：1塁
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9番 五十幡 亮汰 空振り三振 3アウト
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8番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト
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7番 細川 凌平 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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6番 野村 佑希 セカンドフライ 1アウト
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3番 小島 大河 ライトフライ 3アウト
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2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト
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1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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5番 吉田 賢吾 サードゴロ 3アウト
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4番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1、3塁
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3番 水谷 瞬 セカンドスリーベースヒット ランナー：3塁
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2番 田宮 裕涼 セカンドゴロ 2アウト
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1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
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