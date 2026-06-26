日本ハム、西武に1点リードで後半戦へ
日本ハムは1回と5回に吉田賢吾、F・レイエス（共に1本塁打、1打点）の活躍で得点。西武は3回にA・カナリオ（1打点）が1点を返すも、追いつけず。2-1で日本ハムがリードしたまま後半戦へ突入する。
【スタメン】
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(一)長谷川 信哉 4(指)Ｔ・ネビン 5(左)桑原 将志 6(中)岸 潤一郎 7(三)渡部 聖弥 8(捕)古賀 悠斗 9(二)石井 一成 10(投)髙橋 光成
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)野村 佑希 5(一)清宮 幸太郎 6(捕)田宮 裕涼 7(中)吉田 賢吾 8(二)大塚 瑠晏 9(右)矢澤 宏太 10(投)伊藤 大海
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|72
|43
|27
|2
|.614
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|1
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16