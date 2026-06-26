日本ハム、西武に1点リードで後半戦へ

日本ハムは1回と5回に吉田賢吾、F・レイエス（共に1本塁打、1打点）の活躍で得点。西武は3回にA・カナリオ（1打点）が1点を返すも、追いつけず。2-1で日本ハムがリードしたまま後半戦へ突入する。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤　夏央 3(一)長谷川　信哉 4(指)Ｔ・ネビン 5(左)桑原　将志 6(中)岸　潤一郎 7(三)渡部　聖弥 8(捕)古賀　悠斗 9(二)石井　一成 10(投)髙橋　光成

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)野村　佑希 5(一)清宮　幸太郎 6(捕)田宮　裕涼 7(中)吉田　賢吾 8(二)大塚　瑠晏 9(右)矢澤　宏太 10(投)伊藤　大海

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 72 43 27 2 .614 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 70 37 32 1 .536 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16