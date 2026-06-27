西武 vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：西武 vs 日本ハム
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム2勝-西武3勝（6/26 日本ハム3-4西武 (西武)、5/17 西武6-3日本ハム (西武)、5/16 西武4-5日本ハム (日本ハム)、5/15 西武3-0日本ハム (西武)、4/30 日本ハム3-2西武 (日本ハム)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16