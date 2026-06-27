阪神と広島、6回終了で2-2の同点

阪神が2回と4回に得点したが、広島も3回と5回に追いつき、両チーム2点ずつの拮抗した展開。広島は名原が打撃で活躍、菊池も打点を挙げた。阪神は髙寺が打点で貢献。試合は終盤へ向かう。

【スタメン】

広島: 1(中)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(右)野間　峻祥 4(一)坂倉　将吾 5(三)小園　海斗 6(左)佐藤　啓介 7(投)床田　寛樹 8(捕)石原　貴規 9(遊)矢野　雅哉

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(遊)木浪　聖也 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)村上　頌樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16