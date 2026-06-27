阪神と広島、6回終了で2-2の同点
阪神が2回と4回に得点したが、広島も3回と5回に追いつき、両チーム2点ずつの拮抗した展開。広島は名原が打撃で活躍、菊池も打点を挙げた。阪神は髙寺が打点で貢献。試合は終盤へ向かう。
【スタメン】
広島: 1(中)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(右)野間 峻祥 4(一)坂倉 将吾 5(三)小園 海斗 6(左)佐藤 啓介 7(投)床田 寛樹 8(捕)石原 貴規 9(遊)矢野 雅哉
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)木浪 聖也 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)村上 頌樹
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|73
|44
|27
|2
|.620
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|2
|3
|日本ハム
|73
|40
|33
|0
|.548
|5
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16