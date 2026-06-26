SBI証券は、8月16日に愛媛県武道館で開催される「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」にプラチナパートナーとして協賛すると発表した。若年層や親子世代に向けた資産形成の普及を目的に、キッズモデルオーディションや観覧チケットが当たるキャンペーンを実施する。

同社は近年、NISA制度の普及や金融教育への関心の高まりを背景に、若年層や親子世代への資産形成支援に注力している。今回の協賛を通じて、金融をより身近に感じられる機会を提供するとしている。

TGC松山2026で若年層・親子世代に資産形成のきっかけを提供

「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」は、東京ガールズコレクション（TGC）の地方創生プロジェクトの一環として開催されるイベント。ファッションやエンターテインメント、地域文化を融合した大型イベントで、愛媛県武道館を会場に開催される。出演者には、小林由依さん、長浜広奈さん、なごみさん、希空さん、MINAMIさん、矢吹奈子さん、ゆうちゃみさんらが名を連ねている。

キッズモデルオーディションを開催

イベント協賛を記念し、TGCのランウェイを歩ける「SBI証券ステージ」キッズモデルオーディションを開催する。

オーディションは、子どもたちが夢に挑戦する機会と親子で参加できる特別な体験の提供を目的として実施。応募対象は4～12歳（小学6年生まで）の子どもで、身長・性別・国籍は問わない。募集期間は2026年6月4日から7月8日までで、特典としてTGC松山2026の「SBI証券ステージ」出演権が用意されている。

四国在住者向けチケットキャンペーンも

あわせて、四国エリア在住者を対象とした「TGC松山2026チケットキャンペーン」も実施する。

期間中にSBI証券総合口座を新規開設し、「SBIハイパー預金」の入金条件を満たしたうえでエントリーした人を対象に、イベント観覧ペアチケットを抽選で50組100人にプレゼントする。内訳はアリーナ席10組20人、スタンド席40組80人。キャンペーン期間は2026年6月26日から7月24日までとなる。