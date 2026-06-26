大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、ケースと変形玩具を組み合わせた新玩具ブランド「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」を始動する。

新ブランド「CHANGEARTS」は、印象的なキャラクターやアイテムにTAMASHII NATIONSの変形技術(CHANGE ARTS)を組み込み送り出す玩具シリーズだ。集めたくなるケースから取り出してCHANGE! することで、変形の楽しさと驚きがあふれ出すアイテムがラインナップに揃う。

第1弾は『ドラゴンボール』シリーズより、4アイテムが登場

「CHANGEARTS」第1弾として『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルをモチーフとした4アイテムを発売する

これまでTAMASHII NATIONSが培ってきた変形技術(CHANGE ARTS)を使い、『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルからメカが飛び出す劇中シーンを表現。変形玩具の面白さとコレクション要素を兼ね備えている。

ケースは作品や変形玩具本体に由来するデザインで、作品ファンなら思わずうなってしまう玩具本体とケースの関係も。

また、変形技術(CHANGE ARTS)はｍ変形させやすさと細かなこだわりを両立しており、変形時にしか見えない内部描写など、変形させるたびにこだわりが見つかるだろう。

第1弾 商品ラインナップ

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク

「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク」(2,200円)は、2026年12月発売予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約90mm。

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス

「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス」(2,200円)は、2026年12月発売予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約80mm。

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン

「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン」(2,200円)は、2027年1月予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全高 約75mm。

CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機

「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機」(2,200円)は、2027年1月予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約80mm。

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