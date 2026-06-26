X JAPAN、CLAMPとのコラボ映像作品から「X」期間限定公開

X JAPANのこれまでYouTubeで未公開だった過去曲のMVが順次公開され、第四弾として1991年にリリースされた「Say Anything」が公開となった。

「Say Anything」は1991年7月1日にリリースされたアルバム『Jealousy』のラストを飾るX JAPAN屈指のバラード。MVはアルバムリリース後に行われた”Violence In Jealousy Tour 1991”のステージや楽屋でのオフショットなど、ツアーの模様を観ることが出来るものとなっている。

さらに、いがらし寒月、大川七瀬、猫井、もこなの4名からなる創作集団CLAMPが1992年に連載を開始した漫画「X-エックス-」と、X（X JAPAN）の楽曲がコラボレーションし、1993年に発売された映像作品『X2(ダブルエックス)』から、アニメーションミュージックビデオの「X」が期間限定で公開された。この作品は、数々の名作を手掛けたアニメーション監督のりんたろう氏が監督を務め、制作協力をマッドハウスが担当。原作漫画のアニメーションと音楽アーティストの楽曲のコラボレーションの先駆けと言われ、長らくメディア化も配信もされていなかった故に、ファンの間では幻の作品となっていたが、6月10日にアメリカの日本のアニメに特化したストリーミングサービスCrunchyrollでリマスター版が公開されたのを機に、YouTubeにて7月31日(金)23：59までの期間限定で公開となっている。

X JAPAN Website：http://www.xjapan.com