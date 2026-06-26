持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月25日、「『3種のディップソースセット』のおすすめポイント」を発表した。調査は6月23日～24日、全国「ほっともっと」の店長29名を対象に行われた。

6月3日より販売している「3種のディップソースセット」は、やさしい上品な甘さの「メープル風ソース」、爽やかでクリーミーな「サワークリームオニオン風ソース」、まろやかで濃厚な旨味が特長の「アボカドメキシカン風ソース」の個性豊かな3種のソースセット。『チキンBOX』や『フライドポテトBOX』などと一緒に注文すると、プラス150円で購入することができる。

「3種のディップソースセット」のおすすめポイントを、選択肢の中から2つ選んでもらったところ、最も多くの票を集めたのは「3種類のディップソースで味変が楽しめる」で断トツの24票。続く2位は「海外のグルメソースを食べ比べできる」(11票)、3位は「3種セットが嬉しい」(10票)となり、フリーコメントでは、「サワークリームオニオン風ソースが絶品です。ポテトとの相性が抜群!」「3種類の味が楽しめて、唐揚げやポテトがより美味しくなります」「バリエーション豊富で、セット割引が人気です!」「いつものパーティーパック各種を、3種のディップソースでお好みのテイストに!」といった声が寄せられた。