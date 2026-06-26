SHOW-WAは“天狗”になっていないのか――時代劇専門チャンネルの特別番組『＜SHOW-WA 二見＆青山＞俺たちコレであってる!?感覚チェック』が、27日(21:00～)に放送される。SHOW-WAに加え、“演歌第7世代”の二見颯一、青山新が出演し、金銭感覚、味覚、ワードセンス、歌の感覚をチェックしていく。

「感覚」がだめだったのではないかと判断された人に罰ゲーム

長く出演してきたフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』を先日卒業し、ツアー、初の地上波バラエティ、舞台、ドラマと、昨年以上に活躍の幅を広げているSHOW-WA。多忙な日々の中で、知らず知らずのうちについ“天狗”になっているのではないか、ファンとの間に「感覚」の溝が生まれていないかを確認するため、番組では“感覚チェック”を敢行する。

「金銭感覚チェック」では、よく出る楽屋弁当4つを値段の高い順に並べるチャレンジや、休日のレジャー先が2万円以上か2万円以下かを見極める企画に挑む。

「味覚チェック」では、料理が得意な青山新が作った唐揚げと料理素人が作った唐揚げを見分けられるかを検証。さらに、高級なお茶と安いお茶を飲み比べて当てるチェックも行われる。

「ワードセンスチェック」では、女性ファンの心をちゃんと分かっているのかを確認。一般女性50人に聞いた「告白のときに言ってほしい言葉」「落ち込んでいるときにかけるなぐさめの言葉」を当てる。全員がさまざまなシチュエーションでどんな言葉を選ぶのか、メンバーの個性も見どころだ。

さらに「歌感覚チェック」では、二見と青山新がカラオケで歌唱。先輩2人の得点を、SHOW-WAのメンバーが当てられるかに挑む。

最後には、メンバーから一番「感覚」がだめだったのではないかと判断された人に罰ゲームも。罰ゲームカード3枚のうち1枚だけは「罰ゲームなし」となっており、最後まで“感覚”を研ぎ澄ませる展開となる。

向山毅「新たな一面をお見せできる番組に」

SHOW-WAの寺田真二郎は「番組を通して、ジェネレーションギャップなど、観ている皆さんにも楽しんでいただける内容になっていると思います」とコメント。見どころについては、「二見さんと青山新さんの生歌です。普段あまり歌われない楽曲も披露してくださったので、ぜひ放送を楽しみにしていてください」と呼びかけた。

山本佳志は「前回に引き続きMCという立場で番組を進行させていただき、とても貴重な経験をさせていただきました」と回顧。「思いどおりにできなかった部分もありましたが、皆さんに助けていただきながら、それぞれの面白さや魅力がしっかり出せたと思います。ぜひそのあたりにもご注目ください!」と語る。

向山毅は「僕たちSHOW-WAの新たな一面をお見せできる番組になったと思います」と手応えを明かし、「なんといっても二見さんや青山新さんとご一緒させていただき、楽しいだけでなく、時にはバトルのような要素もあり……。そういったところも皆さまに楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。

塩田将己は「番組では、僕が序盤からかなり大活躍しています……! 詳しくはぜひオンエアをご覧ください」とアピール。「いつものSHOW-WAらしいわちゃわちゃ感に加えて、二見さん、青山新さんとのトークにもぜひ注目していただけたら嬉しいです」と話した。

青山隼は「お互いの感覚や直感をチェックし合うことができて、とても楽しい収録でした」と振り返り、「ほかのメンバーの新たな一面を知ることができましたし、自分自身についても発見があり、多くの学びがありました。オンエアを見るのがすごく楽しみです」と期待を寄せる。

井筒雄太は、特に注目してほしいコーナーとして「ワードセンス」を挙げ、「全員がさまざまなシチュエーションでどんな言葉を選ぶのか……。ぜひ聞き比べながらキュンとしていただき、『誰が一番センスが良かったのか』にも注目してご覧いただけたらと思います」と呼びかけている。

二見颯一「特に注目していただきたいシーンは“からあげ”」

二見は「トーク満載で、ステージでは見られない魅力がたっぷり詰まった収録となり、とても楽しかったです」とコメント。「あんなに頭をフル回転させたのは久しぶりで、時には直感も大事だなと感じました」と収録を振り返る。

注目ポイントについては、「特に注目していただきたいシーンは、“からあげ”です。ほかにも、ご視聴の皆さまがキュンとする瞬間がたくさんあると思います」と語り、SHOW-WAと青山新に感謝を伝えた。

青山新は「僕は『感覚』という面では、わりと自信があります。なので今回の企画は、とても面白そうだなと楽しみにしていました」と話しつつ、「ただ、思っていた以上に難しくて、あの場面は悲しかったなぁ…(笑)」と本音も。「共演者の皆さんの感覚を知ることができて、印象も変わりました。ぜひ、放送をご覧いただきながら、皆さまも感覚チェックをしてみてくださいね!」とメッセージを寄せている。

番組の放送を記念し、スカパー！時代劇専門チャンネル契約者限定のプレゼントキャンペーンも実施中。抽選で計40人に、選んだメンバーによる直筆の当選者名＆サイン入り「番組オリジナルうちわ(非売品)」がプレゼントされる。

リピート放送は、7月5日(23:00～)ほかの予定。