ソフトバンク、オリックスに3点リード

オリックスは2回に1点、3回にも1点を先制したが、ソフトバンクが3回裏に1点、5回裏に1点、そして6回裏には庄子、正木の活躍で一挙3点を奪い、5-2とリードを広げた。近藤は1本塁打含む3安打と打棒を振るっている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(右)柳町　達 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(中)牧原　大成 6(指)柳田　悠岐 7(二)今宮　健太 8(捕)海野　隆司 9(遊)庄子　雄大 10(投)前田　純

オリックス: 1(左)西川　龍馬 2(中)杉澤　龍 3(一)山中　稜真 4(指)杉本　裕太郎 5(二)太田　椋 6(右)中川　圭太 7(遊)紅林　弘太郎 8(三)宗　佑磨 9(捕)若月　健矢 10(投)髙島　泰都

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17