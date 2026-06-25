ソフトバンク、オリックスに3点リード
オリックスは2回に1点、3回にも1点を先制したが、ソフトバンクが3回裏に1点、5回裏に1点、そして6回裏には庄子、正木の活躍で一挙3点を奪い、5-2とリードを広げた。近藤は1本塁打含む3安打と打棒を振るっている。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(右)柳町 達 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(中)牧原 大成 6(指)柳田 悠岐 7(二)今宮 健太 8(捕)海野 隆司 9(遊)庄子 雄大 10(投)前田 純
オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(中)杉澤 龍 3(一)山中 稜真 4(指)杉本 裕太郎 5(二)太田 椋 6(右)中川 圭太 7(遊)紅林 弘太郎 8(三)宗 佑磨 9(捕)若月 健矢 10(投)髙島 泰都
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|68
|27
|39
|2
|.409
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|69
|25
|43
|1
|.368
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|68
|40
|28
|0
|.588
|2
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|69
|37
|31
|1
|.544
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17