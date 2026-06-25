ソフトバンクが3点差でオリックスに勝利

先発投手：ソフトバンクは前田　純が5回1/3回2失点の好投（11安打4奪三振）、オリックスの髙島　泰都は4回2/3回2失点 得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 3回表：オリックスが1点を追加 3回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの近藤　健介が1本塁打、2打点、4安打の活躍、ソフトバンクの庄子　雄大が2打点、2得点の活躍、オリックスの山中　稜真が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 72 43 27 2 .614 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 1
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 70 37 32 1 .536 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16