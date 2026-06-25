バンダイスピリッツは、『仮面ライダークウガ』より「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」(8,800円)を一般店頭販売商品として発売する。予約は7月1日より、2026年12月発売予定。

2026年12月発売予定「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」(8,800円)

「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」は、『仮面ライダークウガ』放送当時の2000年に発売された伝説のアイテム「装着変身」が25年以上の時を経て再び復活したフィギュア。

素体フィギュアにアーマーを装着することで「仮面ライダークウガ マイティフォーム」が完成。胸部アーマー・前腕アーマー・ベルト・足首はダイキャスト製。

塗装で表現されていた頭部の複眼および、変身ベルト「アークル」中央のクリスタルにはクリア素材を採用。内部モールドも緻密に造形し、リアルな外観へとグレードアップしている。頭部の角はゴールドで彩色。膝アーマーと手首・足首のリングにも彩色を追加。当時品ではできなかった膝アーマー・足首のリング・手甲の着脱も可能となっており、今後発売予定のシリーズ商品との換装に対応。

腰の回転と前後左右への可動を実現、太腿や足首にも可動を追加し、当時とらせたかったあのポーズが、思いのままに楽しめる。また、当時品同様の飾り方が楽しめるディスプレイスタンドとバックパネルが付属。ディスプレイスタンドのネームプレートは立体感のある形状へ改良。バックパネルは紙製からPET製にリニューアル。

セット内容

フィギュア本体

アーマー一式

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド用バックパネル

(C)石森プロ･東映