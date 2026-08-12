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24時をまわった深夜のスーパー「ハピフル」。そこは、世間と少しずれた時間を生きる人々が交わる、ちょっぴり特別な場所。持ち前の明るさで現場を照らす元気印の夜間部主任・梢（こずえ）さんと、穏やかな夜間部マネージャーの高野くんは同期入社。静かに使命感を持って夜間部を守る二人は名コンビだけど、密かに高野くんに想いを寄せる梢さん。居心地のいい今の関係を壊したくないと思いながらも、彼への想いは確実に膨らんで……。

それぞれの事情で真夜中のスーパーにやってくる人々、そして働くスタッフたちのささやかでいとおしい日常を、優しい目線で描く極上のハートウォーミング・ストーリー!! コミックシーモアオリジナル漫画『満ちるまで雨宿り』(著・鈴木望)より一部をご紹介します。

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マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。コミックシーモアにて好評配信中、『満ちるまで雨宿り』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 鈴木望/シーモアコミックス

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