東北エリアにおける唯一の正規販売代理店、ランボルギーニ仙台が新体制のもとでスタート

アウトモビリ・ランボルギーニは、グラーツ・オートモーティブ・ホールディングス株式会社の関連子会社である株式会社Beccoとの間で正規ディーラー契約を締結し、ランボルギーニ正規ディーラー「ランボルギーニ仙台」が2026年6月から新体制のもとで運営がスタートした。

【画像】ランボルギーニ仙台の外観写真ほか（写真5点）

2018年9月に北日本初のランボルギーニ正規ディーラーとして宮城県仙台市泉区に開業したランボルギーニ仙台は、東北6県をカバーする拠点として、東北自動車道・泉インターチェンジ至近の利便性に優れた立地に位置し、3,000平方メートル を超える敷地内に最新のコーポレート・アイデンティティ（CI）に準拠したショールームおよびワークショップを併設する。

新体制の発足にあたり、アウトモビリ・ランボルギーニ Head of Japanであるパオロ・サルトーリ氏は次のようにコメントした。

「ランボルギーニ仙台は、東北エリアにおけるブランドのプレゼンスを支える重要な拠点です。新体制のもと、さらなる顧客体験の向上とともに、日本市場におけるランボルギーニの成長を一層加速させていくことを期待しています」

Becco 代表取締役の荒井賢氏は次のようにコメントした。

「このたび、ランボルギーニ仙台の運営を担うこととなり、大変光栄に思っております。Beccoはこれまで培ってきたラグジュアリーブランドにおける知見と経験を活かし、東北エリアのお客様に対して、地域に根ざしながら、ランボルギーニのブランド価値のさらなる向上に貢献していく所存です」

ショールームでは、最新のランボルギーニモデルを常時4台展示するとともに、認定中古車プログラム「Selezione」の車両も取り扱う。また、宮城運輸支局指定の認証ワークショップには、メーカー専用診断機や最新のアライメントテスターを完備し、本国で専門トレーニングを受けたテクニシャンが常駐。東北エリアにおいて、さらなるブランド価値および顧客体験の向上を目指していく。

ランボルギーニ仙台

所在地：〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田新田36-1

営業時間：10:00～18:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

問い合わせ：022-776-1963