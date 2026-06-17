HONMAとブガッティがコラボした特別なゴルフクラブが誕生！

プレミアムゴルフブランドのHONMAとハイパースポーツカーメーカーのブガッティがコラボレーションした特別なゴルフクラブコレクションが発表された。

【画像】ラグジュアリーゴルフの新たな価値を提案する、HONMAとブガッティのコラボモデル（写真8点）

両ブランドに共通するのは芸術とテクノロジーの融合を追求する飽くなき探求心だ。1958年に横浜で創業したHONMAは、匠の技によって精度と美しさを追求してきた。一方、1909年創業のブガッティは、スピードと芸術性を融合した究極の機械美を創造し続けている。両ブランドの「比類なき体験」を提供することへの揺るぎない情熱により、この歴史的なコラボレーションが生み出されたのだ。

ブガッティ・インターナショナル マネージャー ヴィーブケ・シュタール氏は今回のコラボレーションについて次のようにコメントしている。

「スポーツ、パフォーマンス、そしてウェルビーイングは、ブガッティのお客様のライフスタイルにおいて重要な要素です。私たちは、お客様の情熱や関心事に真に響く製品をご提供できることを大変嬉しく思います。卓越した精度と精緻な仕上げで製作されたこれらのHONMA x BUGATTIコレクションは、ブガッティのデザインDNAを完璧に体現し、両ブランドが共有する妥協のない基準を反映しています。それぞれの分野において頂点を追求するブランド同士だからこそ、このパートナーシップは卓越性、革新性、そして時代を超えて受け継がれるクラフトマンシップへの共通のコミットメントを体現する、極めて自然な結びつきと言えるでしょう」

ラグジュアリーゴルフの新たな価値を提案する本コレクションは BERES Super Premium Collection、T//WORLD Premium Collection、Super Premium Bugatti Putter、Prism Bugatti Putterの4シリーズで構成される。

BERES Super Premium Collection

BERESが培ってきたラグジュアリーと芸術性のDNAを継承しながら、ブガッティ・トゥールビヨンのデザインエッセンスを取り入れたコレクション。ホースシューグリル、象徴的なCライン、そして新開発のTourbillon Instrument Clusterなど、ブガッティを象徴するデザインコードをクラブヘッドに緻密に落とし込み、そのすべてがスピードへのオマージュとなっている。3Sおよび4Sには、トゥールビヨンのボディワークと同様のツートーン塗装技術を用いたアイスブルー仕上げを採用。

Tour World Premium Collection

Super Premium Collectionが”所有する歓びをもたらす芸術品”だとすれば、Premium Collectionはサーキットで磨かれたブガッティのパフォーマンスをゴルフへ落とし込んだコレクションといえる。ドライバーはチタンとカーボンの複合構造と深・低重心設計により、高初速と優れた操作性を実現。アイアンはフルカップフェース、振動吸収エンブレムと軟鉄鍛造を組み合わせることで、高い寛容性とインパクト時のしっかりとした打感を提供する。パターはブガッティバッジの意匠を取り入れ、ブラックIP仕上げにより高級感ある外観となっている。高精度CNCミーリングにより、クリアで上質な打音と繊細な打感を提供。

Super Premium Bugatti Putter

今回のコラボレーションでは、Super Premium Bugatti Putterを4Sおよび5Sの2モデルで展開。パターヘッド全体のシルエットは、ブガッティ・トゥールビヨンのリアビューから着想を得ており、ソールデザインにはブガッティを象徴するタコメーターから着想を得た意匠を採用。ハイパーカーの機械美を凝縮した造形に仕上げられている。精密ミーリングヘッドが繊細な打感を生み出し、専用設計グリップとの組み合わせにより高い一体感を実現した。精緻なものづくりによって生み出された一本であり、機能性と感性を高次元で融合した一本。

HONMA x BUGATTI BERES Super Premium Collection、Super Premium Bugatti Putterは2026年6月16日より世界同時発売、Tour World Premium Collection、Prism Bugatti Putterは2026年6月末より発売予定だ。HONMAの世界各国の直営店舗、製品取扱店、ならびに公式オンラインストアにて購入することができる。注文については最寄りの直営店または製品取扱店まで問い合わせを。

製品情報：https://honmagolf.com/jp/product-list