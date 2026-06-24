フライングタイガーは、ぬいぐるみやフィギュアのディスプレイに活躍する「推し活アイテム」全3種を、6月19日より販売を開始した。カプセルトイやブラインドトイの人気拡大により、推し活の楽しみ方として「集める」だけでなく「飾る」「見せる」が注目される昨今、このトレンドにフィットするアイテムとして、フライングタイガーならではのカラーリングと使いやすい設計の「コレクションボックス」「キーチェーンポーチ」を提案する。

映え収納を叶える推し活アイテム

壁掛け可能でクリア扉付き! コレクションを主役にするシンプルなディスプレイボックス

コレクションボックス 1,540円

コレクションを主役にするシンプルなディスプレイボックス。クリアの扉付きで、壁掛けもできてお気に入りを引き立てる一品となっている。価格は1,540円。

並べ方次第でアレンジ自在! 積み重ねてレイアウトの幅が広がる収納ケース

コレクションボックス 770円

積み重ねてレイアウトの幅が広がる収納ケース。並べ方次第でディスプレイのアレンジの幅が広がる。価格は770円。

カラビナ付きでいつでも一緒! ぬいぐるみやアクスタをかわいく持ち歩ける仕切り付きポーチ

キーチェーンポーチ 440円

ぬいぐるみやアクスタをかわいく持ち歩ける仕切り付きポーチ。サイズは13×9.5×5.5cmで、カラビナ付きのためいつでも推しと一緒に外出できる。価格は440円。