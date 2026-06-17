一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」の発売が発表され、ファンの間で話題となっています。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」

今回一番くじに登場するのは、カードキャプターさくらの「クリアカード編」。第一報で発表されたA賞は、「クリアカード編」のオープニング衣装を身にまとったさくらのフィギュアとなっています。

A賞 木之本桜 フィギュア-クリアカード編-

この発表にXでは、「史上最高傑作ではないか…？」「ぜっっっったい欲しいです」「この表情とポージング素晴らしすぎじゃないかい」「この衣装はあかーーーん！！！」と早くも多くの反響が寄せられています。

一番くじ「アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」、発売は11月上旬とのこと。今後発表される各賞のラインナップにも期待が高まります。