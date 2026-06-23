ラウダは6月5日、2026年4月より日本国内での販売を開始したイギリス・ロンドン発の高級紅茶ブランド「THE TEA MAKERS OF LONDON(ティーメーカーズ・オブ・ロンドン)」における「ティーバッグ4種お試しセット」の販売を開始した。

ティーバッグ4種お試しセット

同ブランドは、ロンドン郊外に拠点を置く紅茶ブランド。「The Ritz London」をはじめとした英国の一流ホテルで採用されており、世界的な食品コンテスト「Great Taste Awards」で30回以上の受賞歴を持つ。

ブランドのこだわりとして、単一の農園・産地の茶葉のみを使用した品質管理の徹底されたシングルオリジン紅茶を展開している。また、英国最大級のオーガニック認証機関「Soil Association」の認証を取得した環境に配慮した茶葉を使用し、ティーバッグには、環境に優しく耐久性の高いトウモロコシ由来のソイロン繊維を採用している。

新登場の「ティーバッグ4種お試しセット」(1,200円)は、最高級セイロン茶葉を使用した「シュプリーム・アールグレイ」、温かみのある甘みと深いコクを持つ「イングリッシュ・ブレックファスト」、"紅茶のシャンパン"と称される逸品の「ファースト・フラッシュ・ダージリン」、キャラメルのようなコクにやさしいバニラの香りが重なる「バニラ・ルイボス」の4種を厳選した。

楽天市場やYahoo!ショッピング、公式オンラインショップにて販売している。