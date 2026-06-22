Ayumu Imazu、2027年1月に日本武道館公演開催

Ayumu Imazuが6月21日（日）、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて開催されたツアー3公演目となる東京公演を大盛況のうちに終え、そのステージ上で来年1月27日（日）の東京・日本武道館公演の開催を発表した。

BMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続配信シングルのリリース、そして5月には約4年ぶりとなる2nd Album『CLASSIC』をリリース。同作を携えた全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」は全公演ソールドアウトを記録するなど、大きな注目を集めている、Ayumu Imazu。キャリアの節目となる日本武道館公演の開催決定は、全国ツアーで勢いを見せるAyumu Imazuのさらなる飛躍を象徴するステージとなりそうだ。

6月21日（日）20:00より「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてチケット最速先行受付がスタートする。

＜ライブ情報＞

「Ayumu Imazu LIVE 2027 at 日本武道館」

2027年1月31日（日）東京・日本武道館

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：SOGO TOKYO（https://sogotokyo.com/）

TEL：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00/16:00〜19:00※日曜・祝日を除く）

▼チケット受付

①Ayumu Imazu Official Fan Club先行（抽選）

受付期間：6/21（日）20:00〜6/28（日）23:59

https://ayumuimazu-official.com/news/20270131/

▼チケット料金

指定席：9,800円（税込）

アップグレード限定オリジナルTシャツ付き：17,000円（税込）

※オリジナルTシャツ付きチケット 9,800円 （税込） + アップグレード 7,200円（税込）

※アップグレードチケット特典内容：優良座席／オリジナルTシャツ付き

※アップグレードの詳細は後日お知らせいたします。

※アップグレード限定オリジナルTシャツ付きは、Ayumu Imazu Official Fan Club先行にご当選され、ご入金いただいた方のみが、後日アップグレード抽選受付へお申し込み可能となる座席です。

※お一人様4枚まで

HP：https://ayumuimazu-official.com/