奈良県立大学のキャンパスで仔鹿が誕生したという、なんとも心温まるニュースがSNSで大きな注目を集めています。大学公式がユーモアたっぷりに"最年少の新入生"として紹介すると、X上には祝福の声が……。
【速報】キャンパスで仔鹿が誕生しました。🦌✨
入試:免除
面接:なし
特技:かわいい
審査結果:合格
学長「入学を許可します」
本学最年少の新入生をあたたかく見守ってください。🌱
(@narapu_prより引用)
【速報】キャンパスで仔鹿が誕生しました。🦌✨— 奈良県立大学公式アカウント (@narapu_pr) June 11, 2026
入試：免除
面接：なし
特技：かわいい
審査結果：合格
学長「入学を許可します」
本学最年少の新入生をあたたかく見守ってください。🌱 pic.twitter.com/SHUPoYfYEx
奈良といえば鹿が身近に暮らす地域として知られていますが、まさか、大学の敷地内で仔鹿が誕生するとは。ママの後ろをヨチヨチ付いて歩く姿は、童話のバンビそのもの。可愛すぎて癒されます。
また、そんな親子を暖かく見守る奈良大学の対応にもほっこり。“最年少の新入生”として入学を許可するなんて、ユーモアを交えつつも、大学全体のあたたかさが感じられますね。
この投稿に、SNSでは「なんて可愛い新入生なんでしょ」「許可した!!!!!かわいい!!!!!」「学長が入学認めたくなるのも分かるかわいさ」「『特技:かわいい』 さいこー!」「ご入学おめでとうございます。元気にスクスク育ってね」など、祝福の嵐。執筆時点までに6.5万ものいいねが寄せられています。
これからも、すくすく育っていく姿をあたたかく見守っていきたいですね。成長が楽しみです。
【速報】キャンパスで仔鹿が誕生しました。🦌✨— 奈良県立大学公式アカウント (@narapu_pr) June 11, 2026
入試：免除
面接：なし
特技：かわいい
審査結果：合格
学長「入学を許可します」
本学最年少の新入生をあたたかく見守ってください。🌱 pic.twitter.com/SHUPoYfYEx