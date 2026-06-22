奈良県立大学のキャンパスで仔鹿が誕生したという、なんとも心温まるニュースがSNSで大きな注目を集めています。大学公式がユーモアたっぷりに"最年少の新入生"として紹介すると、X上には祝福の声が……。

【速報】キャンパスで仔鹿が誕生しました。🦌✨

入試:免除

面接:なし

特技:かわいい

審査結果:合格

学長「入学を許可します」

本学最年少の新入生をあたたかく見守ってください。🌱

(@narapu_prより引用)

奈良といえば鹿が身近に暮らす地域として知られていますが、まさか、大学の敷地内で仔鹿が誕生するとは。ママの後ろをヨチヨチ付いて歩く姿は、童話のバンビそのもの。可愛すぎて癒されます。

また、そんな親子を暖かく見守る奈良大学の対応にもほっこり。“最年少の新入生”として入学を許可するなんて、ユーモアを交えつつも、大学全体のあたたかさが感じられますね。

この投稿に、SNSでは「なんて可愛い新入生なんでしょ」「許可した!!!!!かわいい!!!!!」「学長が入学認めたくなるのも分かるかわいさ」「『特技:かわいい』 さいこー!」「ご入学おめでとうございます。元気にスクスク育ってね」など、祝福の嵐。執筆時点までに6.5万ものいいねが寄せられています。

これからも、すくすく育っていく姿をあたたかく見守っていきたいですね。成長が楽しみです。