バンダイは、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』より「ポケモンスケールワールド シンオウ地方3 セット」(4,488円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方3 セット」(4,488円)

「ポケモンスケールワールド」とは“人間とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。

本作は『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』の舞台であるシンオウ地方の第3弾で、ギンガ団のボス・アカギに加え、ダークライ・シェイミ（スカイフォルム）をはじめとしたシンオウ地方のポケモンたちが登場。ポケモン10種、ポケモントレーナー1種の全11種類がセットになった商品で、ポケモンのサイズ差を楽しめるラインナップになっている。







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