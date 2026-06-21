「すげえ嫌いだったんだよね」――21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』(22:30～)に、山崎賢人、山田裕貴、小栗旬が出演。山田を救った山崎の一言や、小栗が『ごくせん』『花より男子』で共演した松本潤との青春秘話を語る。

小栗旬

山崎賢人＆山田裕貴と房総半島でグルメドライブ

兼近大樹(EXIT)と満島真之介が、旅する場所だけを決め、あとは自由に車を走らせながらうまいメシを探す同番組。今回は、映画『キングダム』に出演する俳優陣が集結し、千葉県・房総半島を舞台にスペシャルなグルメ旅を繰り広げる。

ロケ開始早々、兼近と満島のもとに1本の電話が。待ち合わせ場所の小糸公民館の前で待っていたのは、山崎と山田。『キングダム』で共演した満島に加え、親交の深い兼近も交え、4人は合流した瞬間から大盛り上がりとなる。

車に乗り込み、海へ向かうか山へ向かうか相談する中、山崎は「海の方が海鮮系も食べられるんじゃないですか?」と提案。山田も「海でチルしたいっす」と賛同し、一行は海方面へ車を走らせる。

車内では、30代を迎えた今の心境についてトークを展開。兼近が放った「若中年」という独特なワードに、山崎も山田も大笑いする。さらに山田は、数年前に兼近と“マブダチ”になったきっかけを明かす。そこには、意外な「共通の知人」の存在があった。

山崎賢人の芸能界入りのきっかけは

最初に訪れるのは、自社農場のお米を使った商品が人気の「穴太商店」。米粉のガトーショコラ、黒ごまプリン、さくらプリンなどを前に、4人のテンションは急上昇。ライスミルクソフトがのったコーヒーフロートも味わいながら、車内トークもさらに盛り上がる。

話題は、山崎と山田の関係へ。10代の頃に共演していたという2人は、『キングダム』の撮影をきっかけに急接近し、「毎日のようにご飯へ行った」と振り返る。

さらに山崎は、自身の芸能界入りのきっかけとなった“原宿スカウト秘話”を告白。竹下通りで声をかけられたものの、渡された名刺には誰もが知る有名人の名前がズラリと並んでおり、「これは怪しい…」と警戒したという少年時代のエピソードを語る。

続いて訪れるのは、昭和63年創業の人気洋食店「カジュアルレストラン じょあんどーる21」。名物の厚切りポークジンジャーやサーロインステーキなどをシェアしながら堪能し、房総ポークの脂の甘さに兼近も感激する。

山田裕貴を救った山崎賢人の一言とは

食事を終えると、山崎の「馬乗りたくないですか?」という提案から、乗馬体験をすることに。連絡が取れた乗馬クラブへ向かう車中では、俳優としての転機について語り合う。

山崎は、自身にとって『キングダム』が大きな転機だったと回顧。満島も「柔らかい印象の役が多かったのが、『キングダム』から強いキャラクターの役も来て幅が広がった」と共感する。

そして話題は、山田の俳優人生へ。主演作が続き、作品を背負う立場ならではのプレッシャーや責任に押しつぶされそうになっていた時期があったという山田は、その悩みを親友・山崎に打ち明けたことを明かす。すると山崎は、気負う様子もなく、ある「一言」を返したそう。山田が「この子、かっこいいわ…」と心を打たれ、今でも忘れられないという、山﨑のシンプルながら力強い言葉に注目だ。

到着したのは、富津市の「アマハホースクラブ」。実は『キングダム』で使用された馬も預かっている施設だと知り、一同は驚きの声を上げる。山崎は見事な馬さばきを披露し、山田も安定感抜群の乗りこなしを見せる。さらに乗馬未経験の兼近も挑戦するが、果たしてその実力は。そして、満島が乗った馬にはあるハプニングが起きる。

サプライズゲスト・小栗旬が登場

乗馬体験を終え、海へ向かう車内で突然電話がかかってくる。「僕も参加させていただきたくて」と語る声の主に呼ばれ、急きょ目的地を変更。到着したのは、映画やドラマのロケ地としても知られる「元名採石場跡地」。圧倒的なスケールの景色の中で待っていたのは、『キングダム』シリーズで共演する小栗だった。

山崎、山田からバトンを受け取り、後半戦がスタート。兼近と満島が小栗を連れて訪れるのは、元名海岸沿いにある「Motona Beach Club」。海を一望できるロケーションで、レモン風味のシーフード焼きそばやロコモコなどが人気のビーチカフェだ。

トークは、小栗の原点ともいえる学園ドラマ時代へ。『GTO』では、いじめられっ子・吉川のぼる役を演じていた小栗。当時はまだ15歳で、身長も165センチほどしかなく、撮影期間中に一気に7センチ伸びたというエピソードを明かす。さらに、小栗からは「15年間高校生役をやっていた」という発言も飛び出し、一同を笑わせる。

小栗旬、『ごくせん』当時の松本潤への思いを告白

創業約80年の和菓子店「重田菓子店」では、「やっぱりあんこが最強だよね」と語る小栗と、一日200個以上売れることもあるという名物のどら焼を味わう。

そして、「うなぎが好き」という小栗と最後の目的地へ。車中トークは『ごくせん』の話題に。当時の小栗は「結果を残さなきゃいけない」という強い思いで現場に臨んでいたという。そんな中、現場にいたのが1歳年下の松本潤。小栗は当時を振り返り、「すげえ嫌いだったんだよね」とまさかの告白をする。

18歳と19歳という多感な時期だったこともあり、お互い距離があるまま作品は終了。しかしその後、『花より男子』で再共演することに。再び一緒に作品を作ることに不安もあったという小栗だったが、撮影序盤のある出来事で思いが変わったという。小栗が目にした、松本の努力と作品への向き合い方が語られる。

最後に到着するのは、館山市にある地元食材を使った和食店「鰻 和処 いづ喜」。上質な脂が楽しめるブランドうなぎ「坂東太郎」を使った絶品うな重に、3人も唸る。