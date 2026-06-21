AOKIが展開する「ORIHICA」は、オフィスカジュアル向けの「CITY TAILORED(シティテーラード)」シリーズから夏の新作商品を全店およびオンラインショップで発売した。

同シリーズはシアージャケット、フレアロングスカート、共生地の「ORIHICA美ラクるブラウス」で構成されており、自由な組み合わせでオフィスからカジュアルまで幅広く着まわすことができる。

各アイテムには個別のこだわりを施した。昨年好評を得てカラー展開をブラッシュアップした「CITY TAILOREDジャケット」(1万5,290円)は、シャツ感覚で軽やかに羽織れる一着。一部商品にはUVカット機能も備えており、屋外での紫外線対策や室内での冷房対策としてマルチに活躍する。素材には天然繊維のような風合いを持つ麻調の合繊素材を使用しており、独特の膨らみ感が特長。高通気、接触冷感、吸汗速乾機能も備えている。

「CITY TAILOREDスカート」(9,889円)、「ORIHICA美ラクるブラウス」(6,589円)は、タック入りの大きく広がるフレアシルエットを採用した。スカートとブラウスと組み合わせることでセットアップスタイルとしても着用でき、単品での使用も含めてオン・オフ問わずコーディネートの幅を広げることができる。通気性の高い麻調の合繊素材使用し、ナチュラルな風合いと、接触冷感やマシンウォッシャブルなどポリエステル100％ならではの優れた実用性を兼ね備えている。