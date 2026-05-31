AOKIが展開する『ORIHICA(オリヒカ)』は、レディースの人気ボトムス「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズの夏モデル「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy(エアリー)」を、ORIHICA全店および公式オンラインショップにて発売した。

「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズは、ウエストやポケット、膝の位置を高く設定することでフラミンゴのような美脚シルエットを叶える、同ブランドの定番商品。縦横に伸びる優れたストレッチ性によるストレスフリーな履き心地や、自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル機能など、高い機能性でも多くの支持を集めている。

今回登場する夏限定モデル「Airy」は、シリーズ特有の美シルエットや機能性はそのままに、高い通気性とさらっとした肌触りをプラスし、暑い季節も涼しく快適に過ごせるよう設計している。今シーズンは、昨年も好評だった「タックテーパードタイプ」に加え、トレンド感のある「ワイドタイプ」が新たにラインナップに加わった。

「タックテーパードタイプ」(6,589円)は、さらりとした風合いの平織生地を使用し、涼しさを追求したタイプ。フロントにタックを入れることで腰回りに程よいゆとりを持たせ、気になる体型をカバーしながら、センタープリーツによって脚をまっすぐキレイに見せる。前年同様にフロントファスナーのないプルオン仕様で、ウエスト全体に施されたゴムが楽な着心地とスムーズな足入れを両立している。

新登場の「ワイドタイプ」(8,789円)は、麻調の合繊素材を使用した高通気性・ドライタッチな質感が魅力のパンツ。接触冷感、UVカット、吸汗速乾など、夏に嬉しい豊富な機能性を備えている。ベルトループの下からセンタープレス部分にピンタックをまっすぐ入れることで縦長ラインを強調し、抜群の脚長効果を演出。共生地のブラウスと合わせたセットアップスタイルも楽しめる。