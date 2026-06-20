巨人が中日に完封勝利
先発投手：巨人はＦ・ウィットリーが7回2/3回0失点の好投（1安打10奪三振）、中日の大野 雄大は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の浅野 翔吾が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|3
|巨人
|65
|34
|29
|2
|.540
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|63
|23
|37
|3
|.383
|10
|6
|中日
|65
|23
|41
|1
|.359
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|67
|41
|24
|2
|.631
|-
|2
|ソフトバンク
|64
|37
|27
|0
|.578
|3
|3
|オリックス
|65
|36
|28
|1
|.562
|4
|4
|日本ハム
|68
|38
|30
|0
|.559
|4
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|17