巨人が中日に完封勝利

先発投手：巨人はＦ・ウィットリーが7回2/3回0失点の好投（1安打10奪三振）、中日の大野　雄大は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の浅野　翔吾が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17