ソフトバンクが3点差で日本ハムに勝利

先発投手：ソフトバンクはＣ・スチュワート・ジュニアが4回1/3回3失点の好投（5安打7奪三振）、日本ハムの孫　易磊は4回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ソフトバンクが2点を追加 3回表：ソフトバンクが1点を追加 5回表：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの吉田　賢吾が1本塁打、2打点、2得点の活躍、日本ハムの大塚　瑠晏が3得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 65 35 29 1 .547 -
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
3 巨人 65 34 29 2 .540 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 63 23 37 3 .383 10
6 中日 65 23 41 1 .359 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 67 41 24 2 .631 -
2 ソフトバンク 64 37 27 0 .578 3
3 オリックス 65 36 28 1 .562 4
4 日本ハム 68 38 30 0 .559 4
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 17